Усик, Гвоздик и другие: расписание главных боксерских поединков осени

Осень 2019 года обещает быть одной из самых жарких для украинских любителей бокса. В течение трех ближайших месяцев одни из самых важных поединков в своей карьере проведут Александр Усик, Александр Гвоздик и Сергей Деревянченко. В этот же промежуток времени состоится еще несколько значимых боев для мирового бокса.

"Апостроф" выбрал самые значимые бои осени 2019 года.

14 сентября, Лас-Вегас (США)

Супертяжелый вес

Тайсон Фьюри (Великобритания) - Отто Валлин (Швеция)

28 сентября, Лос-Анджелес (США)

Полусредний вес, на кону титулы чемпиона мира по версиям IBF и WBC

Эррол Спенс (США) - Шон Портер (США)

5 октября, Нью-Йорк (США)

Средний вес, на кону титул чемпиона мира по версии IBF

Геннадий Головкин (Казахстан) - Сергей Деревянченко (Украина)

12 октября, Чикаго (США)

Супертяжелый вес

Александр Усик (Украина) – Тайрон Спонг (Нидерланды)

18 октября, Филадельфия (США)

Полутяжелый вес, на кону титулы чемпиона мира по версиям WBC и IBF

Александр Гвоздик (Украина) - Артур Бетербиев (Россия)

9 ноября, Лас-Вегас (США)

Супертяжелый вес, на кону титул чемпиона мира по версии WBC

Деонтей Уайлдер (США) - Луис Ортис (Куба)

Ранее "Апостроф" сообщал, что названы имена возможных соперников Ломаченко в следующем бою.