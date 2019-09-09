Усик, Гвоздик и другие: расписание главных боксерских поединков осени

Осень 2019 года обещает быть одной из самых жарких для украинских любителей бокса. В течение трех ближайших месяцев одни из самых важных поединков в своей карьере проведут Александр Усик, Александр Гвоздик и Сергей Деревянченко. В этот же промежуток времени состоится еще несколько значимых боев для мирового бокса.
"Апостроф" выбрал самые значимые бои осени 2019 года.
14 сентября, Лас-Вегас (США)
Супертяжелый вес
Тайсон Фьюри (Великобритания) - Отто Валлин (Швеция)
28 сентября, Лос-Анджелес (США)
Полусредний вес, на кону титулы чемпиона мира по версиям IBF и WBC
Эррол Спенс (США) - Шон Портер (США)
5 октября, Нью-Йорк (США)
Средний вес, на кону титул чемпиона мира по версии IBF
Геннадий Головкин (Казахстан) - Сергей Деревянченко (Украина)
12 октября, Чикаго (США)
Супертяжелый вес
Александр Усик (Украина) – Тайрон Спонг (Нидерланды)
18 октября, Филадельфия (США)
Полутяжелый вес, на кону титулы чемпиона мира по версиям WBC и IBF
Александр Гвоздик (Украина) - Артур Бетербиев (Россия)
9 ноября, Лас-Вегас (США)
Супертяжелый вес, на кону титул чемпиона мира по версии WBC
Деонтей Уайлдер (США) - Луис Ортис (Куба)
Ранее "Апостроф" сообщал, что названы имена возможных соперников Ломаченко в следующем бою.