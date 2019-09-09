В России одна из арен для ЧМ-2018 "проваливается" в болото: фото

На "Стадионе Калининград", который был построен специально под чемпионат мира по футболу 2018 года, обнаружены серьезные проблемы.

Арена была взведена на острове Октябрьский. Долгое время на нем ничего не строили из-за особенностей местного грунта. Однако арену для ЧМ-2018 россияне решили построить именно на этом острове. В результате еще до начала чемпионата мира начали появляться сообщения, что вокруг арены происходят серьезные изменения ландшафта: земля то проседала, то поднималась, появлялись трещины. Тогда специалисты обещали исправить ситуацию.

Однако в итоге проблемы только нарастали. Сейчас же пользователи в социальных сетях продемонстрировали новые провалы земли. Местные жители опасаются, что стадион может просто провалиться в болото.

Ранее "Апостроф" сообщал, что футбольные фанаты совершили трогательный поступок.