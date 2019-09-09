RU  UA  EN

среда, 11 сентября
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.75
Меню
Спорт

Читайте нас в Telegram-канале

Новости

11 сентября

16:28
Пострадавших сделали виноватыми: в деле о ДТП с тещей Притулы всплыли скандальные детали
16:28
Школьника затравили за самодельную футболку, но за него вступились студенты: теперь это одежда их ВУЗа
16:02
Объявлена награда за данные про "ювелирных" налетчиков, грабивших магазины в Киеве: фото и видео
16:01
Сильнейшая сборная мира сенсационно вылетела с ЧМ-2019 по баскетболу
16:00
Настоящие герои: легионеры "Динамо" встретились с освобожденными моряками, фото
15:51
Еле поместились: в сети показали забавное фото депутатов в Раде
15:44
На складах Минобороны в Калиновке снова прогремели взрывы: фото и видео
15:42
Звезда "Игры престолов" появился в эпичном трейлере сериала "Смотри"
15:30
Сущенко рассказал о коварном предательстве кума, работавшего на ФСБ
15:15
В сети обсуждают младенца на фото 55-летней Оксаны Байрак: говорят, сбылась ее мечта стать матерью
15:15
Тайная госпитализация легендарного Шумахера: появилась новая информация
15:09
Украинка вышла в четвертьфинал крупного теннисного турнира в Китае
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

В России одна из арен для ЧМ-2018 "проваливается" в болото: фото

понедельник, 09 сентября 2019, 18:57
переглянути новину українською

На "Стадионе Калининград", который был построен специально под чемпионат мира по футболу 2018 года, обнаружены серьезные проблемы.

Арена была взведена на острове Октябрьский. Долгое время на нем ничего не строили из-за особенностей местного грунта. Однако арену для ЧМ-2018 россияне решили построить именно на этом острове. В результате еще до начала чемпионата мира начали появляться сообщения, что вокруг арены происходят серьезные изменения ландшафта: земля то проседала, то поднималась, появлялись трещины. Тогда специалисты обещали исправить ситуацию.

Однако в итоге проблемы только нарастали. Сейчас же пользователи в социальных сетях продемонстрировали новые провалы земли. Местные жители опасаются, что стадион может просто провалиться в болото.

Ранее "Апостроф" сообщал, что футбольные фанаты совершили трогательный поступок.

Фотовзгляд

Все галереи
Элитный книжный. Какие книги продают в Верховной Раде

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Украина - Нигерия - 2:2 Хроника матча, видео голов

Литва - Украина - 0:3 Хроника матча, видео голов

Германия - Нидерланды - 2:4 Хроника матча квалификации Евро-2020

Свитолина - Уильямс 0-2 Результат матча

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: