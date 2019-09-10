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В поисках лучшей жизни: футболисты сборной Кубы исчезли в Канаде

вторник, 10 сентября 2019, 16:21
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Сразу пять футболистов сборной Кубы сбежали из расположения своей команды, которая играла в Канаде матч Лиги наций КОНКАКАФ.

Об этом сообщает en24.news.

Согласно информации источника, капитан сборной Кубы Йордан Санта Круз, а также Энди Бакуэро, Давид Ургеллес, Орлендес Бенитес и Алехандро Портал самовольно покинули расположение команды после поражения от канадцев со счетом 0:6. Предполагается, что футболисты сбежали, дабы остаться жить в новой стране и не возвращаться на родину.

Отметим, что такой случай является распространенным для игроков из Кубы. Всего за последние 17 лет из сборных команд этой страны сбежало 44 футболиста.

Ранее "Апостроф" сообщал, что футболист скончался в расположении сборной.

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