Зеленский предложил провести в Украине чемпионат мира по футболу

Главный тренер молодежной сборной Украины U20 Александр Петраков сообщил, что президент страны Владимир Зеленский предложил принять чемпионат мира по футболу.

Слова Петракова приводит УНН.

"Во время нашего награждения, президент Зеленский сказал, а почему бы вам не замахнуться на чемпионат мира. Эту идею полностью поддержал Андрей Павелко. Поэтому мы попросили поддержки у Чеферина, чтобы он нас поддержал, нашу заявку в будущем на проведение футбольного чемпионата мира. Я думаю, что это будет все-таки по U17 - 24 сборные", - сказал Петраков.

Напомним, летом этого года сборная Украины U20 под руководством Петракова стала чемпионом мира.

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