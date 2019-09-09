Будут новые лица: Шевченко прокомментировал предстоящий матч с "суперорлами"

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко прокомментировал предстоящий товарищеский матч с национальной командой Нигерии.

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"После матча с Литвой все футболисты в порядке. Никто не получил никаких травм. Однако с Нигерией однозначно будут изменения, появятся новые лица", - сказал Шевченко на предматчевой пресс-конференции.

Также главный тренер украинской сборной отметил, что предстоящий матч будет очень интересным, так как Нигерия является сильным соперником, а ее многие игроки выступают в Англии. В то же время он призвал болельщиков поддержать национальную команду 10 сентября.

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Ранее "Апостроф" сообщал, что "Динамо" одержало яркую победу в товарищеском матче.