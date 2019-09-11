Настоящие герои: легионеры "Динамо" встретились с освобожденными моряками, фото

Игроки киевского "Динамо" провели встречу с украинскими моряками, которые были освобождены из российского плена.

Так, снимок с данного мероприятия на своей странице в социальной сети Instagram опубликовал датский полузащитник столичного клуба Миккель Дуэлунд.

На фотографии он и уругвайский вингер "Динамо" Карлос де Пена стоят в обнимку с освобожденными моряками. При этом украинские политзаключенные держат в руках мячи, которые им подарили футболисты.

"Сегодня мы встретили настоящих героев Украины", – подписал фотографию в Instagram 22-летний датский полузащитник.

Интересно, что подпись к фото он оставил на английском и украинском языках.

Ранее "Апостроф" сообщал, что уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова детально рассказала о том, какие есть договоренности между РФ и Украиной по дальнейшему обмену пленными.