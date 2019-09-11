Определились все полуфиналисты чемпионата мира по баскетболу

На чемпионате мира по баскетболу, который проходит в Пекине (Китай), определились все полуфиналисты.

Так, в 1/2 финала турнира встретятся Аргентина - Сербия и Испания - Австралия. Оба матча состоятся в пятницу, 13 сентября. Финал и матч за 3-е место будут сыграны в воскресенье, 15 сентября.

Отметим, что в четвертьфиналах аргентинцы обыграли сербов (97:87), французы нанесли сенсационное поражение главному фавориту турнира американцам (89:79), испанцы оказались сильнее поляков (90:78), а австралийцы прошли чехов (82:70).

Действующим чемпионом мира является сборная США. В финале предыдущего ЧМ американцы разгромили сербов - 129:92.

Ранее "Апостроф" сообщал, что украинец, сбежавший в Россию, устроил дикий скандал во время матча.