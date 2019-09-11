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Роналду спаситель: как Португалия устроила разгром в тяжелом матче

среда, 11 сентября 2019, 10:05
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В матче 6-го тура отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года сборная Португалии разгромила команду Литвы со счетом 5:1. Лидер португальцев Криштиану Роналду отметился покером, забив четыре гола.

Счет был открыт в начале встречи. Мяч попал в руку защитнику Литвы и арбитр назначил пенальти, который реализовал Роналду. В середине тайма хозяевам удалось восстановить равновесие. После подачи с углового точно пробил головой Андрюшкявичюс. До перерыва португальцы могли выйти вперед, но ударам Феликса и Карвалью не хватило точности.

На 61-й минуте Роналду нанес не сильный удар издали, но мяч ударился в плечо вратаря и влетел в сетку. Через несколько минут Криштиану забил третий гол, замкнув навес Бернарду Силвы. На 75-й минуте Роналду оформил покер, вновь замкнув передачу Силвы. В компенсированное время Карвалью довершил разгром гостей.

В данный момент Португалия занимает второе место в группе В, отставая от лидирующей Украины на пять очков. Впрочем, португальцы имеют игру в запасе. Следующий матч Португалия проведет 11 октября на своем поле с Люксембургом.

Литва – Португалия - 1:5 (1:1)

Голы: Андрюшкявичюс (28) - Роналду (7, с пенальти, 61, 65, 76), Карвалью (90)

Литва: Шеткус, Гирдвайнис, Андрюшкявичюс, Паленис, Миколюнас, Шимкус, Воробьев, Вербицкас (Казлаускас, 77), Сливка, Куклис (Жулпа, 69), Лаукжямис (Петравичюс, 66).

Португалия: Руй Патрисиу, Жоау Канселу, Диаш, Фонте, Геррейру, Вильям Карвалью, Бруну Фернандеш (Рафа Силва, 56), Бернарду Силва (Пицци, 89), Рубен Невеш, Жоау Феликс, Роналду (Гедеш, 79).

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