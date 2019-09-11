RU  UA  EN

среда, 11 сентября
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.75
Меню
Спорт

Читайте нас в Telegram-канале

Новости

11 сентября

16:02
Объявлена награда за данные про "ювелирных" налетчиков, грабивших магазины в Киеве: фото и видео
16:01
Сильнейшая сборная мира сенсационно вылетела с ЧМ-2019 по баскетболу
16:00
Настоящие герои: легионеры "Динамо" встретились с освобожденными моряками, фото
15:51
Еле поместились: в сети показали забавное фото депутатов в Раде
15:44
На складах Минобороны в Калиновке снова прогремели взрывы: фото и видео
15:42
Звезда "Игры престолов" появился в эпичном трейлере сериала "Смотри"
15:30
Сущенко рассказал о коварном предательстве кума, работавшего на ФСБ
15:15
Тайная госпитализация легендарного Шумахера: появилась новая информация
15:15
В сети обсуждают младенца на фото 55-летней Оксаны Байрак: говорят, сбылась ее мечта стать матерью
15:09
Украинка вышла в четвертьфинал крупного теннисного турнира в Китае
15:03
В ​Украине ужесточили штрафы для фур: названы суммы
14:58
Актрису "Очень странных дел" подловили на обмане с невидимой косметикой: забавное видео
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Феерия от Роналду и успех чемпионов мира: результаты 10 сентября

среда, 11 сентября 2019, 01:25
переглянути новину українською

10 сентября состоялись матчи 6-го тура отборочного турнира футбольного чемпионата Европы 2020 года. Стоит выделить прекрасную игру нападающего сборной Португалии Криштиану Роналду, который забил четыре гола в матче с командой Литвы. Чемпион мира-2018 сборная Франции уверенно обыграла карликовую Андорру.

Группа А.

Англия – Косово - 5:3 (5:1)

Голы: Стерлинг (8), Кейн (19), Войвода (38, автогол), Санчо (44), Санчо (45) - Бериша (1, 49), Мурики (53, с пенальти)

Черногория – Чехия - 0:3 (0:0)

Голы: Соучек (54), Масопуст (57), Дарида (90, с пенальти)

Положение команд: Англия - 12, Чехия - 9, Косово - 8, Черногория, Болгария - 2.

Группа В.

Литва – Португалия - 1:5 (1:1)

Голы: Андрюшкявичюс (28) - Роналду (7, с пенальти, 61, 65, 76), Карвалью (90)

Люксембург – Сербия - 1:3 (0:1)

Голы: Тюрпель (66) - Митрович (36, 78), Радонич (55)

Положение команд: Украина - 13, Португалия - 8, Сербия - 7, Люксембург - 4, Литва - 1.

Группа Н.

Франция – Андорра - 3:0 (1:0)

Голы: Коман (18), Лангле (52), Бен-Йеддер (90)

Албания – Исландия - 4:2 (1:0)

Голы: Дермаку (32), Хюсай (52), Роши (79), Цикалеши (82) - Сигурдссон (47), Сигторссон (58)

Молдова – Турция - 0:4 (0:1)

Голы: Тосун (37, 79), Тюрюч (57), Языджи (88)

Положение команд: Турция, Франция - 15, Исландия - 12, Албания - 9, Молдова - 3, Андорра - 0.

Ранее "Апостроф" сообщал результаты отбора Евро-2020 от 9 сентября.

Фотовзгляд

Все галереи
Элитный книжный. Какие книги продают в Верховной Раде

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Украина - Нигерия - 2:2 Хроника матча, видео голов

Литва - Украина - 0:3 Хроника матча, видео голов

Германия - Нидерланды - 2:4 Хроника матча квалификации Евро-2020

Свитолина - Уильямс 0-2 Результат матча

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: