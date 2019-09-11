Феерия от Роналду и успех чемпионов мира: результаты 10 сентября

10 сентября состоялись матчи 6-го тура отборочного турнира футбольного чемпионата Европы 2020 года. Стоит выделить прекрасную игру нападающего сборной Португалии Криштиану Роналду, который забил четыре гола в матче с командой Литвы. Чемпион мира-2018 сборная Франции уверенно обыграла карликовую Андорру.

Группа А.

Англия – Косово - 5:3 (5:1)

Голы: Стерлинг (8), Кейн (19), Войвода (38, автогол), Санчо (44), Санчо (45) - Бериша (1, 49), Мурики (53, с пенальти)

Черногория – Чехия - 0:3 (0:0)

Голы: Соучек (54), Масопуст (57), Дарида (90, с пенальти)

Положение команд: Англия - 12, Чехия - 9, Косово - 8, Черногория, Болгария - 2.

Группа В.

Литва – Португалия - 1:5 (1:1)



Голы: Андрюшкявичюс (28) - Роналду (7, с пенальти, 61, 65, 76), Карвалью (90)

Люксембург – Сербия - 1:3 (0:1)

Голы: Тюрпель (66) - Митрович (36, 78), Радонич (55)

Положение команд: Украина - 13, Португалия - 8, Сербия - 7, Люксембург - 4, Литва - 1.

Группа Н.

Франция – Андорра - 3:0 (1:0)



Голы: Коман (18), Лангле (52), Бен-Йеддер (90)

Албания – Исландия - 4:2 (1:0)



Голы: Дермаку (32), Хюсай (52), Роши (79), Цикалеши (82) - Сигурдссон (47), Сигторссон (58)

Молдова – Турция - 0:4 (0:1)



Голы: Тосун (37, 79), Тюрюч (57), Языджи (88)

Положение команд: Турция, Франция - 15, Исландия - 12, Албания - 9, Молдова - 3, Андорра - 0.

Ранее "Апостроф" сообщал результаты отбора Евро-2020 от 9 сентября.