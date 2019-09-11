Звезда мирового футбола совершил трогательный поступок для ребенка: видео

Нападающий "Манчестер Сити" и сборной Англии Рахим Стерлинг подарил бутсы мальчику после матча отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года с командой Косово (5:3).

Футболист раздавал автографы болельщикам и в этот момент юный фанат попросил у него бутсы. Стерлинг сразу разулся и отдал мальчику обувь.

В матче с Косово форвард отметился голом в начале встречи точно пробив головой после передачи Кина.

24-летний Стерлинг является воспитанником "Куинз Парк Рейнджерс". В "Манчестер Сити" он перешел летом 2015 года из "Ливерпуля" за 63,7 миллионов евро. В нынешнем сезоне форвард провел за английский клуб пять матчей во всех турнирах, в которых забил шесть голов.

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