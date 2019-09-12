"Дрим-тим" во второй раз была унижена на чемпионате мира: видео

Сборная США потерпела второе поражение на чемпионате мира по баскетболу, который проходит в Пекине (Китай).

Вслед за французами, которые обыграли американцев в полуфинале, поражение "Дрим-тим" нанесли и сербы. В полуфинальном матче за 5-8 места подопечные Грегга Поповича уступили европейской сборной со счётом 89:94.

Провальной для сборной США стала первая четверть, когда она смогла набрать только 7 очков, тогда как соперник отметился 32 очками. До большого перерыва американцам удалось серьезно сократить отставание. Тем не менее, уйти от второго подряд поражения на турнире "Дрим-тим" так и не смогла.

США – Сербия - 89:94 (7:32, 33:12, 28:27, 21:23)

В другом полуфинальном матче за 5-8 места встречаются сборные Польши и Чехии.

Ранее "Апостроф" сообщал, что определились все полуфиналисты чемпионата мира по баскетболу.