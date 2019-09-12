Известный украинский футболист вляпался в громкий скандал с полицией: видео

Бывший игрок киевского "Динамо" и национальной сборной Украины Александр Алиев вновь оказался в центре скандала.

На этот раз 34-летний футболист начал угрожать полицейскому, а все происходящее попало на видео.

Инцидент произошел, когда правоохранители попросили водителя показать документы. Алиев общался с представителем правоохранительных органов на повышенных тонах и не стеснялся употреблять нецензурные слова.

Конфликт закончился тем, что полиция выписала штраф компании, в которой отдыхал футболист.

Интересно, что Алиев регулярно попадал в громкие скандалы, будучи еще игроком киевского "Динамо". Тогда в пресс часто появлялась информация о пристрастии футболиста к алкоголю.

Ранее "Апостроф" сообщал, что бывший нападающий киевского "Динамо" и сборной Украины Артем Милевский назвал суммы, которые он тратил на услуги женщин легкого поведения.