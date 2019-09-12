Коноплянка определился с игровым номером в Шахтере: фото

Новичок донецкого "Шахтера" Евгений Коноплянка определился с игровым номером. В составе чемпиона Украины бывший футболист "Шальке" и "Севильи" получил 15-й номер.

Об этом сообщает пресс-служба "горняков".

11 сентября футболист национальной сборной Украины вернулся в расположение команды и уже провел тренировку с новыми одноклубниками.

Напомним, Коноплянка перешел в "Шахтер" из немецкого "Шальке" в летнее трансферное окно. Соглашение известного украинского футболиста с "горняками" рассчитано на 2 года.

В Украине Коноплянка известен выступлениями за "Днепр".

Ранее "Апостроф" сообщал, что один из лидеров донецкого "Шахтера" бразилец Исмаили мог принять украинское гражданство и быть заигранным за национальную команду этой страны.