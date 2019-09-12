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Свитолина - Путинцева: онлайн видео трансляция

четверг, 12 сентября 2019, 15:50
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Первая ракетка Украины Элина Свитолина 13 сентября проведет первый матч на хардовом турнире в китайском Чжэнчжоу, призовой фонд которого составляет 1,5 миллиона долларов.

На стадии 1/8 финала украинка сыграет против 36-й ракетки мира Юлии Путинцевой из Казахстана.

Смотрите на "Апострофе" онлайн видео трансляцию матча Свитолина - Путинцева.

Матч начнется не ранее 09:00.

Плеер с трансляцией появится здесь за несколько минут до начала встречи.

Между собой теннисистки играли четыре раза и во всех встречах победила Свитолина.

В четвертьфинале турнира победительница этого матча сыграет с Кристиной Младенович.

Ранее "Апостроф" сообщал, что украинка вышла в четвертьфинал крупного теннисного турнира в Китае.

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Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
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