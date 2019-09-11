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Украинка вышла в четвертьфинал крупного теннисного турнира в Китае

среда, 11 сентября 2019, 15:09
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Украинка Катерина Козлова смогла пробиться в четвертьфинал турнира в китайском Наньчане, призовой фонд которого превышает 250 тысяч долларов.

11 сентября представительница Украины в двух сетах обыграла словенку Далилу Якупович.

Катерина Козлова (Украина, 7) - Далила Якупович (Словения) 6-2, 6-2

Встреча соперниц длилась 1 час 10 минут. За это время Козлова реализовала шесть брейкпоинтов из 15 и уступила два гейма на своей подаче.

Отметим, что Козлова вышла в четвертьфинал турнира WTA впервые с февраля этого года.

За выход в полуфинал турнира украинка сыграет с победительницей матча Саманта Стосур - Нина Стоянович.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в финале Открытого чемпионата США по теннису (US Open) канадка Бьянка Андрееску обыграла американку Серену Уильямс, которая в полуфинале разгромила украинку Элину Свитолину.

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