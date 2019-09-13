22-летний украинец стал самым дорогим футболистом Украины

Полузащитник сборной Украины и "Манчестер Сити" Александр Зинченко стал самым дорогим украинским футболистом по версии авторитетного портала Transfermarkt.
За последние два месяца стоимость футболиста выросла на 10 миллионов евро и теперь составляет 30 миллионов евро.
Ранее Зинченко делил 1-3 место в рейтинге с Андреем Ярмоленко ("Вест Хэм Юнайтед") и Виктором Цыганковым ("Динамо" Киев), но их стоимость осталась неизменной - 20 миллионов евро.
22-летний Зинченко выступает за "Манчестер Сити" с 2016 года. В составе манкунианцев он дважды становился победителем английской Премьер-лиги.
Топ-15 самых дорогих украинских футболистов выглядит так:
1. Александр Зинченко ("Манчестер Сити") - 30 миллионов евро
2-3. Андрей Ярмоленко ("Вест Хэм Юнайтед") - 20
2-3. Виктор Цыганков ("Динамо" Киев) - 20
4. Руслан Малиновский ("Аталанта") - 12,5
5. Марлос ("Шахтер") - 11
6-7. Тарас Степаненко ("Шахтер") - 10
6-7. Ярослав Ракицкий ("Зенит") - 10
8. Андрей Лунин ("Реал") - 7,5
9. Евгений Коноплянка ("Шахтер") - 6,5
10-11. Виктор Коваленко ("Шахтер") - 6
10-11. Виталий Миколенко ("Динамо" Киев) - 6
12. Жуниор Мораес ("Шахтер") - 5
13. Сергей Сидорчук ("Динамо" Киев) - 4,5
14-15. Сергей Кривцов ("Шахтер") - 4
14-15. Владимир Шепелев ("Динамо" Киев) - 4.
Ранее "Апостроф" сообщал, что Зинченко стал лучшим игроком сборной Украины в товарищеском матче с Нигерией.