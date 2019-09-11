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Назван лучший футболист сборной Украины в матче с Нигерией

среда, 11 сентября 2019, 17:39
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Футболист сборной Украины и английского "Манчестер Сити" Александр Зинченко признан лучшим игроком товарищеского матча Украина – Нигерия (2:2).

Лучшим чемпиона Англии двух минувших сезонов назвали в компании спортивной аналитики InStat.

Игру Зинченко специалисты оценили в 343 балла. За 90 минут он выполнил 143 тактико-технических действия с браком в 12 процентов. Также отметим, что именно он забил первый мяч в ворота африканцев.

В тройку лучших игроков сборной Украины также вошли защитник "Динамо" Никита Бурда (283 балла) и полузащитник "Шахтера" Марлос (282).

Напомним, что игра состоялась 10 сентября в Днепре.

Ранее "Апостроф" сообщал, что определен лучший игрок сборной Украины в отборе Евро-2020.

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