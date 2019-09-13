Два по три: Свитолина не сумела сотворить второй подвиг за день в Китае

Украинская теннисистка Элина Свитолина в четвертьфинале турнира в китайском Чжэнчжоу в упорной борьбе уступила француженке Кристине Младенович.

Поединок продлился почти три часа и завершился победой французской спортсменки в трех сетах.

Из-за погодных условий Свитолиной пришлось проводить два трехсетовых матча за один день, поэтому, возможно, ей не хватило сил на концовку поединка с Младенович.

Соперницы выполнили по три подачи на вылет, а вот двойных ошибок у Свитолиной оказалось в два раза меньше, чем у соперницы - 6 против 12.

Элина Свитолина (Украина) - Кристина Младенович (Франция) - 1:2 (4:6, 6:4, 3:6)

Ранее "Апостроф" сообщал, что в 1/8 финала турнира в Чжэнчжоу Свитолина добилась победы над Юлией Путинцевой из Казахстана.