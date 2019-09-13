Свитолина одержала феерическую победу на старте крупного турнира в Китае

Первая ракетка Украины Элина Свитолина в 1/8 финала на турнире в китайском Чжэнчжоу одержала победу над казахстанской теннисисткой Юлией Путинцевой.

Свитолина удачно начала матч, сходу сделав брейк и ушла в отрыв, но затем дважды подряд проиграла свою подачу. При счете 2:4 украинке удалось вернуть подачу, но Путинцева тут же сделала обратный брейк, а затем взяла сет.

Во 2-й партии Свитолина не оставила сопернице никаких шансов, сделала три брейка и выиграла 6:1.

В решающем сете соперницы продолжали отдавать друг другу свои подачи и дело дошло до выяснения отношений на тай-брейке. Свитолина проигрывала 1:5, но затем перевернула ход гейма, выиграла шесть очков подряд и одержала победу в матче.

Элина Свитолина (Украина) - Юлия Путивцева (Казахстан) - 2:1 (3:6, 6:1, 7:6)

В четвертьфинале турнира украинская теннисистка сыграет с француженкой Кристиной Младенович, которая занимает 49-е место в мировом рейтинге. Поединок состоится сегодня, 13 сентября. Начало встречи ориентировочно в 15:30.

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