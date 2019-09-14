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"Карпаты" одержали победу в первом матче с новым тренером: видеообзор

суббота, 14 сентября 2019, 19:34
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В матче 7-го тура чемпионата Украины львовские "Карпаты" обыграли полтавскую "Ворсклу" со счетом 2:1. Встреча состоялась во Львове на стадионе "Украина".

Счет был открыт в концовке первого тайма, отличился Баенко. На 70-й минуте Понде восстановил равновесие, реализовал пенальти. Победу львовскому клубу принес гол Мартинса на 80-й минуте.

Матч с "Ворсклой" стал первым для "Карпат" под руководством нового главного тренера Романа Санжара.

Благодаря победе "Карпаты" поднялись на седьмое место в турнирной таблице украинской Премьер-лиги, набрав восемь очков. "Ворскла" опустилась на восьмую позицию, имея в активе семь очков.

"Карпаты" (Львов) - "Ворскла" (Полтава) - 2:1 (0:1)

Голы: Понде (70, с пенальти), Мартинс (80) - Баенко (40)

"Карпаты": Пидкивка, Дубинчак, Мартинс, Вакуленко, Халль, Гуцуляк, Клец, Назарина (Войкович, 77), Ди Франко (Лейус, 90), Понде, Жоао Диого (Бойчук, 65).

"Ворскла": Ткаченко, Сапай, Чеснаков, Пердута, Баенко, Ребенок, Петрович (Ндиайе, 85), Луизао, Габелок, Коломоец (Хебай, 85), Васин (Якубу, 65).

Предупреждения: Коломоец (18), Ди Франко (38), Клец (45), Васин (53), Чеснаков (68), Сапай (82).

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