"Карпаты" назначили нового тренера: что о нем известно

Новым главным тренером львовских "Карпат" назначен Роман Санжар.

Об этом сообщает официальный сайт клуба.

В должности старшего тренера утвержден Алексей Змиевский. Тренером по работе с вратарями стал Станислав Тищенко.

"Для меня большая честь стать главным тренером "Карпат". Это клуб, который имеет многочисленную армию болельщиков. Это клуб с большой историей и серьезными амбициями. Здесь есть все необходимое для того, чтобы команда прогрессировала. Тренерский штаб имеет идеальные условия для работы и для достижения серьезных задач", - заявил Санжар.

40-летний Санжар в бытность футболистом выступал за "Шахтер", донецкий "Металлург", "Кривбасс", "Зарю" и "Олимпик". В декабре 2012 года Санжар завершил карьеру футболиста, а через полгода возглавил "Олимпик". В должности наставника донецкого клуба он проработал на протяжении шести лет.

После шести туров "Карпаты" занимают предпоследнее, 11-е место в турнирной таблице украинской Премьер-лиги, набрав пять очков. Первый матч под руководством нового наставника львовяне проведут 14 сентября на своем поле с "Ворсклой".

Ранее "Апостроф" сообщал, что "Карпаты" со скандалом выгнали одного из легионеров.