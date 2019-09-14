Команда Зинченко перед битвой с "Шахтером" позорно проиграла в чемпионате: видео

В матче 5-г тура чемпионата Англии "Норвич" обыграл "Манчестер Сити" со счетом 3:2.

Провальными в плане результата для действующего чемпиона оказались первые полчаса игры, когда в его воротах побывало два мяча. Перед самым перерывом гости один мяч отыграли.

В начале второго тайма "Норвич" забил третий мяч. Несмотря на все давление, "горожане", в составе которых весь матч отыграл украинец Александр Зинченко, лишь под занавес встречи сумели отыграть один мяч.

Напомним, уже в среду, 18 сентября, "Манчестер Сити" сыграет с донецким "Шахтером" в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

"Норвич" - "Манчестер Сити" - 3:2

Голы: Маклин, 18; Кэнтуэлл, 28; Агуэро, 45; Пукки, 50; Родри, 88.

"Норвич": Крул, Байрэм, Амаду, Годфри, Льюис, Маклин, Теттей, Буэндиа (Дрмич, 83), Штиперманн (Србени, 89), Кэнтуэлл, Пукки.

"Манчестер Сити": Эдерсон, Уокер, Стоунз, Отаменди, Зинченко, Гюндоган (Де Брюйне, 57), Родри, Д. Силва (Жезус, 58), Б. Силва (Марез, 73), Агуэро, Стерлинг.

Ранее "Апостроф" сообщал, что капитан "Шахтера" получил страшную травму в донбасском дерби.