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Капитан "Шахтера" получил страшную травму в донбасском дерби: видео

суббота, 14 сентября 2019, 20:33
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В матче 7-го тура чемпионата Украины между "Шахтером" и "Зарей" капитан "горняков" Тайсон получил ужасную травму.

На 70-й минуте бразилец оказался на газоне после толчка Александра Тымчика. Страшное случилось моментом позже. Пробегавший рядом, Исмаили не смог перепрыгнуть соотечественника и ударил его коленом в висок. На реакцию Тайсона на полученный удар от партнера по команде было страшно смотреть:

Напомним, сам матч между "Шахтером" и "Зарей" завершился победой лидера чемпионата со счетом 4:3. Победный мяч "горнякам" удалось забить на последней минуте основного времени. Автором результативного удара стал Жуниор Мораес, ассистировал ему Евгений Коноплянка, сыгравший первый матч за "Шахтер".

Ранее "Апостроф" сообщал, что "Карпаты" одержали победу в первом матче с новым тренером.

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