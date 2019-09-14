В России молодой спортсмен умер прямо на тренировке: фото

В России произошла очередная трагедия с молодым спортсменом. Здесь на одной из тренировок скончался мастер спорта по боксу Андрей Молоканов.

Как сообщает российская пресса, 28-летнему спортсмену стало плохо во время тренировочного занятия, после чего он потерял сознание. Тренер оказал ему первую медицинскую помощь и вызвал медиков, говорится в сообщении Федерации бокс Ульяновской области.

Прибывшие медики только констатировали смерть спортсмена. По предварительной информации, он скончался в результате сердечной недостаточности. Точные обстоятельства трагедии установит следствие.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в возрасте 26 лет скончался российский боксер Максим Дадашев. Он впал в кому после очередного боя, после чего его сердце остановилось.