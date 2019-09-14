16-летний футболист принес "Барселоне" разгромную победу в чемпионате: видео

В матче 4-го тура чемпионата Испании "Барселона" разгромила "Валенсию" со счетом 5:2.

Главным действующим лицом на старте поединка стал 16-летний вингер хозяев Ансу Фати. Уже на 2-й минуте он открыл счет, а еще через пять минут отдал результативный пас на Френки де Йонга. Гостям удалось до перерыва один мяч отыграть. Однако во втором тайме "Барса" еще трижды поразила ворота Яспера Силлессена.

"Барселона" - "Валенсия" - 5:2

Голі: Фати, 2; де Йонг, 7; Гамейро, 27; Пике, 51; Суарес,61; Суарес, 82; Гомес, 90+2.

"Барселона": тер Штеген, Семеду, Пике, Лангле, Альба, Артур (Видаль,72), Бускетс, де Йонг (Ракитич, 70), Перес, Фати (Суарес, 60), Гризманн.

"Валенсия": Силлессен, Васс, Гарай, Габриэль, Гайя, Торрес (Канг Ли,67), Коклен, Парехо, Гуэдеш (Черышев,67), Гамейро, Родриго (Гомес, 72).

Ранее "Апостроф" сообщал, что "Реал" прервал серию неудач в чемпионате Испании.