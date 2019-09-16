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Украинский борец-депутат завоевал золотую медаль чемпионата мира: видео

понедельник, 16 сентября 2019, 16:21
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Украинский борец греко-римского стиля Жан Беленюк стал победителем чемпионата мира, который проходит в Нур-Султане (Казахстан).

Украинец стал чемпионом мира в весовой категории до 87 килограммов.

На пути к финалу Беленюк добился победы над немцем Денисом Кудлу (2:1), белорусом Николаем Стадубой (3:1), хорватом Иваном Хуклеком (7:1) и мексиканцем Альфонсо Лейвой Йепесой (5:1). В решающей схватке украинский спортсмен в упорной борьбе одолел венгра Виктора Льоренца (2:1).

28-летний Беленюк завоевал вторую золотую медаль чемпионата мира в своей карьере. Ранее он становился чемпионом мира в 2015 году в Лас-Вегасе. Также в своей карьере он становился чемпионом Европы и Европейских игр.

Напомним, что летом Беленюк стал депутатом Верховной Рады Украины от партии "Слуга народа".

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Раздел: Спорт Тема: Спорт
Теги: Беленюк

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