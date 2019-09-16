Вольфсбург - Александрия: прогноз букмекеров на матч Лиги Европы

В четверг, 19 сентября, в матче 1-го тура группового этапа Лиги Европы сыграют немецкий "Вольфсбург" и украинская "Александрия". Встреча пройдет в Вольфсбурге на стадионе "Фольксваген Арена".

"Апостроф" проведет онлайн-трансляцию матча "Вольфсбург" - "Александрия".

Начало матча в 22:00.

Букмекеры считают фаворитом этого поединка немецкую команду. На побед клуба из Вольфсбурга дается коэффициент 1,23. На успех "Александрии" можно поставить с коэффициентом 15,0. Ничья оценивается коэффициентом 6,25.

После четырех сыгранных матчей "Вольфсбург" идет на пятом месте в чемпионате Германии. "Александрия" после семи сыгранных туров занимает третью строчку в Премьер-лиге.

Ранее "Апостроф" сообщал, что Коноплянка трогательно рассказал о причинах возвращения в Украину.