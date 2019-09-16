Коноплянка трогательно рассказал о причинах возвращения в Украину

Известный украинский футболист Евгений Коноплянка рассказал о том, почему он решил покинуть немецкий "Шальке" и вернуться в Украину, где он подписал контракт с донецким "Шахтером".

По словам футболиста, он скучал за родиной и доволен вернуться сюда.

"В Европе всё тоже хорошо, хорошие чемпионаты и команды, но своих людей мы будем радовать? Они тоже заскучали, как я слышал. Народ тоже хочет видеть тот футбол, который показывает Европа. Я первым ушел, а теперь первым вернулся", - сказал он в интервью "ПроФутболу".

Коноплянка выразил надежду, что его переход в чемпионат Украины повысит интерес к футболу среди украинцев.

"Я соскучился по чемпионату Украины, это мой дом. Наши люди, наш менталитет. Надеюсь, из-за моего возвращения на стадион придут на три человека больше. Потом придет Ярмоленко, а это ещё +5 человек. Может быть, мы опять заинтересуем людей футболом", - сказал он.

Ранее "Апостроф" сообщал, что фанаты жестко высказались после позора "Динамо" в чемпионате.