Боруссия - Барселона: прогноз букмекеров на матч Лиги чемпионов

Во вторник, 17 сентября, в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов встретятся немецкая "Боруссия" и испанская "Барселона". Встреча пройдет в Дортмунде на стадионе "Сигнал Идуна Парк".

БОРУССИЯ - БАРСЕЛОНА: ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ



Начало матча в 22:00.

Букмекеры считают "Барселону" фаворитом этого поединка. На победу испанского клуба дается коэффициент 2,20. На успех "Боруссии" можно поставить с коэффициентом 3,15. Ничья оценивается коэффициентом 3,55.

Ранее команды сыграли между собой две встречи. "Барселона" одержала одну победу при одной ничьей.

БОРУССИЯ - БАРСЕЛОНА: ГДЕ СМОТРЕТЬ



После четырех туров "Боруссия", набрав 9 очков, занимает 2-е место в чемпионате Германии. "Барселона" в первенстве Испании идет 5-й с 7 очками в активе после тех же четырех туров.

Ранее "Апостроф" сообщал, что 16-летний футболист принес "Барселоне" разгромную победу в чемпионате.