"Челси" сенсационно проиграл "летучим мышам" в Лиге чемпионов

В матче 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов в группе Н лондонский "Челси" на своем поле проиграл испанской "Валенсии" со счетом 0:1. Встреча состоялась в Лондоне на стадионе "Стэмфорд Бридж".

В первом тайме шла довольно равная игра без большого количества опасных моментов. Счет был открыт на 74-й минуте. Парехо выполнил подачу со штрафной и Родриго ударом с лета открыл счет. "Челси" вскоре мог отыграться, но Баркли не реализовал пенальти, пробив в перекладину. Последний шанс уйти от поражения у англичан был в компенсированное время, но Силлессен отбил удар Алонсо со стандарта.

В другом матче группы полуфиналист прошлой Лиги чемпионов "Аякс" на своем поле разгромил "Лилль" со счетом 3:0.

"Челси" Англия – "Валенсия" Испания - 0:1 (0:0)

Гол: Родриго (74)

"Челси": Аррисабалага, Аспиликуэта, Зума (Жиру, 73), Томори, Алонсо, Маунт (Педро, 16), Жоржиньо, Виллиан, Ковачич (Баркли, 80), Кристенсен, Абрахам.

"Валенсия": Силлессен, Габриэл Паулиста, Гайя, Гарай, Васс, Кондогбиа, Коклен, Парехо, Черышев (Диакаби, 90), Гамейро (Макси Гомес, 70), Родриго (Ли Кан Ин, 90).

Предупреждения: Коклен (9), Жоржиньо (33), Жиру (90).

"Аякс" Нидерланды – "Лилль" Франция - 3:0 (1:0)

Голы: Промес (18), Альварес (50), Тальяфико (62)

"Аякс": Онана, Мартинес (Эккеленкамп, 88), Блинд, Тальяфико, Альварес, Тадич, Промес, Дест, Нерес (Хунтелар, 83), Велтман, Зиеш (Ланг, 77).

"Лилль": Меньян, Брадарич, Габриэл, Фонте, Челик, Андре, Саншеш (Луис Араужо, 63), Иконе (Языджи, 63), Сумаре (Шека, 77), Бамба, Осимхен.

Предупреждения: Онана (39), Саншеш (39).