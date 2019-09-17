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Интер - Славия - 1:1 Видеообзор

вторник, 17 сентября 2019, 23:02
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В матче 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов итальянский "Интер" сыграл вничью с чешской "Славией".

На 15-й минуте счет мог открыть Лаутаро Мартинес, но форвард "Интера" из выгодной позиции пробил мимо ворот. Через несколько минут Д'Амброзио с близкого расстояния пробил точно во вратаря. В начале второго тайма еще один шанс упустил Мартинес, не сумевший переиграть голкипера ударом с нескольких метров.

На 63-й минуте счет открыл Олайинка, добивший мяч в ворота после сейва Хандановича. Через несколько минут Масопуст мог увеличить преимущество "Славии", но с линии штрафной пробил мимо ворот. Спас "Интер" от поражения Барелла, добивший мяч в ворота после отскока от перекладины. В концовке победу "Интеру" мог принести Лукаку, но его удар головой в упор непостижимым образом отразил голкипер гостей.

"Интер" Италия – "Славия" Чехия - 1:1 (0:0)
Голы: Барелла (90+2) - Олайинка (63)

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