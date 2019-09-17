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Свитолина успешно стартовала на престижном турнире в Китае

вторник, 17 сентября 2019, 16:17
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Первая ракетка Украины Элина Свитолина на турнире в китайском Гуанчжоу добилась победы над словенкой Далилой Якупович.

Украинка неудачно начала поединок, позволив сопернице выиграть два стартовых гейма, но затем перехватила инициативу и выиграла пять геймов подряд, а затем взяла и партию. Во втором сете украинская теннисистка сходу ушла в отрыв и позволила сопернице продемонстрировать видимость борьбе лишь при счете 5:1.

Элина Свитолина (Украина) - Далила Якупович (Словения) - 2:0 (6:3, 6:3)

В 1/8 финала Свитолина встретится с 21-летней чешкой Марией Боузковой, которая в данный момент занимает 63 место в женском мировом теннисном рейтинге. Ранее украинка и чешка между собой не встречались.

Напомним, ранее "Апостроф" сообщал, что Свитолина в свой день рождения порадовала подписчиков забавным фото.

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