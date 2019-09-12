Свитолина в свой день рождения порадовала подписчиков забавным фото

12 сентября лучшей теннисистке Украины Элине Свитолиной исполнилось 25 лет и по этому поводу она опубликовала в социальной сети интересный снимок.

Утром в Instagram она выложила снимок, на котором ей около 5 лет. На фотографии маленькая Свитолина демонстрирует шпагат.

"Вернулась в мыслях в то время, когда я в последний раз была гибкой", - подписала фото спортсменка.

Буквально за несколько часов под снимком собралось свыше 20 тысяч лайков и поздравительных комментариев.

Напомним, что 12 сентября Свитолина стартует на соревнованиях в китайском Чжэнчжоу. Здесь в рамках 1/8 финала она сыграет против Юлии Путинцевой из Казахстана.

Ранее "Апостроф" сообщал, что украинка вышла в четвертьфинал крупного теннисного турнира в Китае.