День триумфа "быков" и поражение "Ливерпуля": все результаты Лиги чемпионов 17 сентября

Во вторник, 17 сентября, состоялись первые матчи группового этапа Лиги чемпионов сезона-2019/20.

Из интересных результатов отметим поражение действующего победителя турнира "Ливерпуля" в Неаполе. Успешным день оказался для команд "Ред Булла": "Зальцбург" разгромил "Генк" со счетом 6:2, а "РБ Лейпциг" оказался сильнее "Бенфики" (2:1). Российский "Зенит" с Ярославом Ракицким в составе сыграл вничью на выезде с "Лионом".

Приводим все результаты дня.

Группа E. 1 тур

"Наполи" - "Ливерпуль" - 2:0

Голы: Мертенс, 82 (с пен.), Льоренте, 90.

"Наполи": Мерет, Мариу Руй, Ди Лоренцо, Кулибали, Манолас, Кальехон, Аллан (Элмаз, 75), Лосано (Льоренте, 69), Фабиан Руис, Инсинье (Зелиньски, 66), Мертенс.

"Ливерпуль": Адриан, Александер-Арнолд, Матип, Робертсон, ван Дейк, Хендерсон (Шакири, 87), Милнер (Вейналдум, 66), Фабиньо, Мане, Фирмино, Салах.

"РБ Зальцбург" - "Генк" - 6:2

Голы: Голанд, 2; Голанд 34; Хван, 36; Лукуми, 40; Голанд 45; Собослаи, 45+2; Самата, 52; Ульмер, 66.

"РБ Зальцбург": Станкович, Кристенсен, Рамалью, Вобер, Ульмер, Минамино, Бернед, Юнузович, Собослаи (Окугава, 62), Голанд (Дака, 72), Хван.

"Генк": Куке, Мехле, Деваест, Лукуми, Уронен, Берге, Грошовски, Хейнен (Онуачу, 86), Ндонгала (Хаджи, 72), Самата, Ито (Бонгонда, 46).

Группа F. 1 тур

"Интер" - "Славия" - 1:1

Голы: Олайинка, 63; Барелла, 90+2.

"Интер": Ханданович, Шкриньяр, де Врей, Д'Амброзио, Асамоа, Сенси, Брозович (Барелла, 71), Гальярдини, Кандрева (Лазаро, 49), Мартинес (Политано, 72), Лукаку.

"Славия": Коларж, Кудела, Цоуфал, Говорка, Боржил, Масопуст (Юсуф, 79), Соучек, Станчу, Траоре (Зелены, 60), Гушбауэр, Олайинка (Провод, 85).

"Боруссия" - "Барселона" - 0:0

Нереализованный пенальти: Ройс, 57.

"Боруссия": Бюрки, Хакими, Аканджи, Хуммельс, Геррейру, Витсель, Делэйни, Санчо, Ройс, Азар (Брандт, 73), Алькасер (Ларсен, 87).

"Барселона": тер Штеген, Семеду, Пике, Лангле, Альба (Роберто, 40), Бускетс (Ракитич, 60), Артур, де Йонг, Фати (Месси, 59), Гризманн, Суарес.

Группа G. 1 тур

"Лион" - "Зенит" - 1:1

Голы: Азмун, 41; Депай, 50 (с пен.).

"Лион": Лопеш, Марсело, Дюбуа, Коне, Денайер, Мендес, Рен-Аделаид (Терье, 85), Тузар, Траоре (Корне, 77), Депай, Дембеле.

"Зенит": Лунев, Караваев (Шатов, 78), Осорио, Иванович, Жирков (Кузяев, 64), Сантос, Барриос, Ракицкий, Азмун (Оздоев, 47), Дзюба, Дриусси.

"Бенфика" - "РБ Лейпциг" - 1:2

Голы: Вернер, 69; Вернер, 79; Сеферович, 84.

"Бенфика": Влаходимос, Т. Тавареш, Диаш, Ферру, Гримальдо, Пицци (Р. Силва, 76), Фейса, Таарабт, Серви (Сеферович, 76), Жота (Д. Тавареш, 67), Де Томас.

"РБ Лейпциг": Гулачи, Орбан, Конате, Мукиэле, Демме, Сабитцер, Лаймер (Айдара, 39), Форсберг (Нкунку, 88), Хальстенберг (Клостерманн, 83), Поульсен, Вернер.

Группа H. 1 тур

"Аякс" - "Лилль" - 3:0

Голы: Промес, 18; Альварес, 50; Тальяфико, 62.

"Аякс": Онана, Мартинес (Эккеленкамп, 88), Блинд, Тальяфико, Альварес, Тадич, Промес, Дест, Нерес (Хунтелар, 83), Велтман, Зиеш (Ланг, 77).

"Лилль": Меньян, Брадарич, Габриэл, Фонте, Челик, Андре, Саншеш (Луис Араужо, 63), Иконе (Языджи, 63), Сумаре (Шека, 77), Бамба, Осимхен.

"Челси" - "Валенсия" - 0:1

Гол: Родриго (74).

"Челси": Аррисабалага, Аспиликуэта, Зума (Жиру, 73), Томори, Алонсо, Маунт (Педро, 16), Жоржиньо, Виллиан, Ковачич (Баркли, 80), Кристенсен, Абрахам.

"Валенсия": Силлессен, Паулиста, Гайя, Гарай, Васс, Кондогбиа, Коклен, Парехо, Черышев (Диакаби, 90), Гамейро (Макси Гомес, 70), Родриго (Ли Кан Ин, 90).

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