Скандальные российские футболисты вышли из тюрьмы: фото, видео

Сегодня, 17 сентября, скандальные российские футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев вышли на свободу из тюрьмы.

Об этом сообщает "Чемпионат".

Вместе с футболистами на свободу вышел также младший брат Кокорина - Кирилл. Все вместе они покинули исправительную колонию № 4 города Алексеевка Белгородской области по условно-досрочному освобождению и уехали на автомобиле. Встречали их жена Александра Кокорина Дарья, мать братьев Кокориных Светлана, а также их отчим Кирилл Логинов.

Напомним, осенью прошлого года братья Кокорины, Мамаев и их друг Александр Протасовицкий, который продолжает находиться в колонии, стали участниками двух драк в центре Москвы. Решением суда каждый из них получил тюремный срок от 1 года и 5 месяцев до 1 года и 6 месяцев.

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