Наполи - Ливерпуль 2:0 Видеообзор

В матче 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов в группе итальянский "Наполи" обыграл английский "Ливерпуль" со счетом 2:0. Встреча состоялась в Неаполе на стадионе "Сан-Паоло".

Победу неаполитанскому клубу принесли голы в концовке встречи нападающих Дриса Мертенса и Фернандо Льоренте.

Во 2-м туре "Наполи" в гостях сыграет с бельгийским "Генком". "Ливерпулю" предстоит домашняя игра с немецким "РБ Лейпциг". Оба матча состоятся 2 октября.

"Наполи" Италия – "Ливерпуль" Англия - 2:0 (0:0)

Голы: Мертенс, 82 (с пенальти), Льоренте, 90

"Наполи": Мерет, Руй, Ди Лоренцо, Кулибали, Манолас, Кальехон, Аллан (Элмаз, 75), Лосано (Льоренте, 69), Руис, Инсинье (Зелиньски, 66), Мертенс.

"Ливерпуль": Адриан, Александер-Арнолд, Матип, Робертсон, ван Дейк, Хендерсон (Шакири, 87), Милнер (Вейналдум, 66), Фабиньо, Мане, Фирмино, Салах.

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