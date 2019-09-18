RU  UA  EN

среда, 18 сентября
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.55
Меню
Спорт

Читайте нас в Telegram-канале

Новости

18 сентября

06:54
Гонтарева назвала главного подозреваемого в поджоге ее дома
06:33
Дожди и похолодание до +12: синоптики дали свежий прогноз по Украине
06:30
Гороскоп на 18 сентября: Тельцам придется уступить, а Рыбы будут нарываться на скандал
06:05
Наполи - Ливерпуль 2:0 Видеообзор
05:31
Погибнут десятки миллионов: ученые показали на видео, как будет выглядеть глобальная ядерная война
03:32
Родина тебя забудет, сынок: украинский офицер поделился показательной историей про "героя" Новороссии
02:29
Молятся за ВСУ и любят Путина: в сети рассказали про инцидент с россиянами и украинцами в Италии
01:34
Назад в средневековье: в сети высмеяли видео изгнания бесов из Жириновского
00:43
Гиганты с длинным языком: что умели и как выглядели предки коал, жившие миллионы лет назад
00:43
Боруссия - Барселона - 0:0 Видеообзор
00:42
Немецкие "быки" одолели португальских "орлов" в Лиге чемпионов
00:35
День триумфа "быков" и поражение "Ливерпуля": все результаты Лиги чемпионов 17 сентября
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Наполи - Ливерпуль 2:0 Видеообзор

среда, 18 сентября 2019, 06:05
переглянути новину українською

В матче 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов в группе итальянский "Наполи" обыграл английский "Ливерпуль" со счетом 2:0. Встреча состоялась в Неаполе на стадионе "Сан-Паоло".

Победу неаполитанскому клубу принесли голы в концовке встречи нападающих Дриса Мертенса и Фернандо Льоренте.

Во 2-м туре "Наполи" в гостях сыграет с бельгийским "Генком". "Ливерпулю" предстоит домашняя игра с немецким "РБ Лейпциг". Оба матча состоятся 2 октября.

"Наполи" Италия – "Ливерпуль" Англия - 2:0 (0:0)

Голы: Мертенс, 82 (с пенальти), Льоренте, 90

"Наполи": Мерет, Руй, Ди Лоренцо, Кулибали, Манолас, Кальехон, Аллан (Элмаз, 75), Лосано (Льоренте, 69), Руис, Инсинье (Зелиньски, 66), Мертенс.

"Ливерпуль": Адриан, Александер-Арнолд, Матип, Робертсон, ван Дейк, Хендерсон (Шакири, 87), Милнер (Вейналдум, 66), Фабиньо, Мане, Фирмино, Салах.

ВИДЕООБЗОР МАТЧА

Фотовзгляд

Все галереи
Элитный книжный. Какие книги продают в Верховной Раде

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Боруссия - Барселона 0-0 Хроника матча

Наполи - Ливерпуль - 2:0 Хроника матча, видео голов

Челси - Валенсия - 0:1 Хроника матча

Лион - Зенит - 1:1 Хроника матча, видео голов

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Кино
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: