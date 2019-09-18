"Наполи" вырвал победу у "Ливерпуля" в топ-матче Лиги чемпионов

В матче 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов итальянский "Наполи" обыграл английский "Ливерпуль" со счетом 2:0. Встреча состоялась в Неаполе на стадионе "Сан-Паоло".

Хозяева забили гол в начале матча, но гол был отменен из-за явного офсайда. Постепенно англичане перехватили инициативу, но ударам Мане и Милнера не хватило точности. В начале второго тайма "Ливерпуль" провел отличную контратаку, Мане и Салах вышли на одного защитника, но сенегалец отдал неточный пас на партнера.

Развязка наступила в концовке встречи. Робертсон в своей штрафной сбил Кальехона и Мертенс реализовал 11-метровый. В компенсированное время Льоренте ударом с близкого расстояния увеличил разрыв в счете.

"Ливерпуль" стал вторым действующим победителем Лиги чемпионов, который начал защиту титула с поражения. В сезоне 1994/95 "Милан" уступил со счетом 0:2 "Аяксу".

Во 2-м туре "Ливерпуль" на своем поле сыграет с "РБ Лейпциг". "Наполи" на выезде встретится с "Генком". Оба матча состоятся 2 октября.

"Наполи" Италия – "Ливерпуль" Англия - 2:0 (0:0)

Голы: Мертенс, 82 (с пенальти), Льоренте, 90

"Наполи": Мерет, Мариу Руй, Ди Лоренцо, Кулибали, Манолас, Кальехон, Аллан (Элмаз, 75), Лосано (Льоренте, 69), Фабиан Руис, Инсинье (Зелиньски, 66), Мертенс.

"Ливерпуль": Адриан, Александер-Арнолд, Матип, Робертсон, ван Дейк, Хендерсон (Шакири, 87), Милнер (Вейналдум, 66), Фабиньо, Мане, Фирмино, Салах.

Предупреждения: Робертсон (57), Милнер (61), Льоренте (90).