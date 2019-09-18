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"Шахтер" начал с поражения в юношеской Лиге чемпионов: видео
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"Шахтер" начал с поражения в юношеской Лиге чемпионов: видео

среда, 18 сентября 2019, 14:56
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В стартовом туре группового этапа юношеской Лиги чемпионов донецкий "Шахтер" на своем поле уступил английскому "Манчестер Сити" со счетом 1:3.

Гости открыли счет во встрече на 18-й минуте. Автором забитого мяча стал хавбек "горожан" Бернабе Гарсия. На 27-й минуте защитник "горняков" Эдуард Козик отправил мяч в ворота своей команды, увеличив преимущество гостей. Через шесть минут Артем Бондаренко один мяч отыграл. Однако на 79-й минуте Набиль Туази забил третий мяч в ворота хозяев, установив тем самым итоговый счет матча.

ЮНОШЕСКАЯ ЛИГА УЕФА

Группа С. 1 тур

ШАХТЕР-U19 - МАНЧЕСТЕР СИТИ-U19 - 1:3

Голы: Бернабе, 18; Козик, 27 (автогол); Бондаренко, 33; Туази, 79.

Напомним, сегодня в Харькове на стадионе "Металлист" состоится встреча первых команд "Шахтера" и "Манчестер Сити". "Апостроф" проведет онлайн-трансляцию матча.

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