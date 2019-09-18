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"Шахтер" потерпел разгромное поражение на старте Лиги чемпионов

среда, 18 сентября 2019, 23:51
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В матче 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов донецкий "Шахтер" на своем поле с крупным счетом проиграл чемпиону Англии "Манчестер Сити".

Счет был открыт на 24-й минуте. Форвард гостей Рияд Марез добил в пустые ворота мяч, отскочивший от штанги. На 38-й минуте Марез ассистировал Илкаю Гюндогану, который увеличил разрыв в счете. Во 2-м тайме Габриэл Жезус вышел один на один с Пятовым и уверенно разобрался с голкипером, доведя счет до разгромного.

"Шахтер" Украина – "Манчестер Сити" Англия - 0:3 (0:2)

Голы: Марез (24), Гюндоган (38), Габриэл Жезус (76)

"Шахтер": Пятов, Исмаили, Кривцов, Матвиенко, Болбат, Соломон (Коноплянка, 46), Тайсон, Алан Патрик (Маркос Антонио, 74), Степаненко, Марлос, Мораес (Дентиньо, 77).

"Манчестер Сити": Эдерсон, Уокер (Жоау Канселу, 81), Отаменди, Зинченко, Фернандиньо, Родри Эрнандес (Менди, 83), де Брюйне (Бернарду Силва, 77), Стерлинг, Гюндоган, Марез, Габриэл Жезус.

Предупреждение: Родри Эрнандес (29).

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