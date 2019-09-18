Стыдно: соцсети разгневала новость об участии Свитолиной на турнире в России

Первая ракетка Украины Элина Свитолина приняла решение выступить на турнире "Кубок Кремля", который состоится с 12 по 20 октября в Москве. Также на турнире планирует выступить украинка Даяна Ястремская.

Решение украинок о выступлении в России разгневало пользователей сети.

"Конечно, это их выбор, но я бы не ехала".

"Главное деньги. никаких принципов".

"Стыдно, но совершенно ясно".

"Поскольку я максималистка, считаю, что это унижение. Себя, страны, защитников. Кортов хватает, и турниров, думаю, тоже".

"Не понимаю ...... Им тоже надо "кормить семью" ???

"100% нужно отказаться, у нас война с Рашкой и ехать туда - это плевок всем украинцам, погибших защищая Украину и защищают сейчас".

"Какие там "спортивные перспективы" на Кубке Кремля. Пусть выиграет турнир Большого шлема. У Свитолиной патриотический заряд кончился".

"Тест на вшивость".

"Продажные", - пишут пользователи.

Ранее "Апостроф" сообщал, что Свитолина успешно стартовала на престижном турнире в Китае.