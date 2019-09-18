Стыдно: соцсети разгневала новость об участии Свитолиной на турнире в России

Первая ракетка Украины Элина Свитолина приняла решение выступить на турнире "Кубок Кремля", который состоится с 12 по 20 октября в Москве. Также на турнире планирует выступить украинка Даяна Ястремская.
Решение украинок о выступлении в России разгневало пользователей сети.
"Конечно, это их выбор, но я бы не ехала".
"Главное деньги. никаких принципов".
"Стыдно, но совершенно ясно".
"Поскольку я максималистка, считаю, что это унижение. Себя, страны, защитников. Кортов хватает, и турниров, думаю, тоже".
"Не понимаю ...... Им тоже надо "кормить семью" ???
"100% нужно отказаться, у нас война с Рашкой и ехать туда - это плевок всем украинцам, погибших защищая Украину и защищают сейчас".
"Какие там "спортивные перспективы" на Кубке Кремля. Пусть выиграет турнир Большого шлема. У Свитолиной патриотический заряд кончился".
"Тест на вшивость".
"Продажные", - пишут пользователи.
Ранее "Апостроф" сообщал, что Свитолина успешно стартовала на престижном турнире в Китае.