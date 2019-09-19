Динамо Загреб - Аталанта - 4:0 Видеообзор

В матче 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов загребское "Динамо" разгромило итальянскую "Аталанту" со счетом 4:0.

Главным героем встречи стал форвард хорватской команды Мислав Оршич, оформивший хет-трик. Еще один гол на свой счет записал Марин Леовац.

Украинский полузащитник "Аталанты" Руслан Малиновский отыграл в матче весь второй тайм, но не смог помочь своей команде избежать разгромного поражения.

Динамо Загреб (Хорватия) - Аталанта (Италия) - 4:0

Голы: Леовац, 10; Оршич, 31; Оршич, 42; Оршич, 68.

Динамо: Ливакович, Теофиль-Катрин, Дилавер, Перич, Стоянович, Моро (Гояк, 73), Адеми, Леовац, Оршич (Иванушец, 76), Петкович (Гавранович, 83), Олмо.

Аталанта: Голлини, Толой, Джимсити, Мазьелло (Малиновский, 46), Хатебур, де Роон, Фрелер (Пашалич, 46), Госенс, Иличич (Барроу, 88), Гомес, Сапата.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в другом матче этой группы "Шахтер" разгромно проиграл "Манчестер Сити".