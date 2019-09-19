"Динамо" начало Лигу Европы с тяжелой победы

Киевское "Динамо" обыграло шведский "Мальме" со счетом 1:0 в матче 1-го тура группового этапа Лиги Европы.

Киевляне практически на протяжении всего матча выглядели предпочтительнее соперника. Однако длительное время распечатать ворота гостей им не удавалось. Вырвать победу вице-чемпиону удалось под занавес встречи. Шепелев классным пасом вывел Буяльского один на один с Далином и хавбек "Динамо" отправил мяч мимо голкипера "Мальме".

Эта победа стала для киевлян первой после назначения Алексея Михайличенко главным тренером.

ЛИГА ЕВРОПЫ

1-й тур, группа B

ДИНАМО Украина - МАЛЬМЕ Швеция - 1:0

Гол: Буяльский, 84.

Динамо: Бойко, Кендзера, Шабанов, Кадар, Миколенко, Сидорчук, Шепелев, Буяльский, Цыганков (Караваев, 90+1), Вербич, Родригес (Беседин, 73).

Мальме: Далин, Белимо (Ларссон, 58), Нильсен, Бенгтссон, Сафари, Левицки, Баширу, Траустасон (Голл, 88), Риекс, Кристиансен (Антонссон, 73), Розенберг.

Ранее "Апостроф" сообщал, что "Шахтер" потерпел разгромное поражение на старте Лиги чемпионов.