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ПСЖ - Реал - 3:0 Видеообзор

четверг, 19 сентября 2019, 06:51
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В матче 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов французский ПСЖ разгромил мадридский "Реал" со счетом 3:0.

Главным героем встречи стал Ди Мария, который уже к 33-й минуте оформил дубль в ворота бывшего клуба.

Разгромным счет сделал Менье, который отличился на 90+1-й минуте. Интересно, что "Реал" ни разу не ударил в створ Наваса.

ПСЖ (Франция) - Реал (Испания) - 3:0 (2:0)

Голы: Ди Мария, 14 (1:0). Ди Мария, 33 (2:0). Менье, 90+1 (3:0).

ПСЖ: Навас, Менье, Тиагу Силва, Кимпембе, Бернат, Маркиньюс (Эррера, 70), Гей, Верратти, Сарабия (Диалло, 89), Икарди (Шупо-Мотинг, 60), Ди Мария.

Реал: Куртуа, Карвахаль, Варан, Эдер Милитау, Менди, Каземиру, Кроос, Хамес Родригес (Йович, 70), Азар (Васкес, 70), Бензема, Бэйл (Винисиус Жуниор, 79).

Предупреждения: Карвахаль, 32. Винисиус Жуниор, 82. Ди Мария, 82. Бернат, 90+3.

Ране "Апостроф" сообщал, что фанаты "ПСЖ" послали жесткое сообщение форварду своей команды Неймару, который минувшим летом предпринимал шаги, чтобы покинуть клуб.

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