Придется искупать вину: один из лучших футболистов мира получил жесткое сообщение от фанатов

Фанаты "ПСЖ" послали жесткое сообщение форварду своей команды Неймару, который минувшим летом предпринимал шаги, чтобы покинуть клуб.

Об этом сообщает El Mundo Deportivo.

Болельщики опубликовали официальное заявление, в котором объяснили свое отношение к бразильцу. "Путь искупления вины будет очень долгим. У тебя больше нет права на ошибку. Ты неоднократно неуважительно относился к нашему клубу, иногда даже унижал его", - сказано в заявлении фанатов.

Напомним, болельщики "ПСЖ" вывешивали оскорбительные баннеры в адрес Неймара. Сообщалось, что клуб предпримет попытки договориться с фанатами, чтобы те не конфликтовали с игроком.

Ранее "Апостроф" сообщал, что "Ювентус" с Роналду потерял первые очки в чемпионате.