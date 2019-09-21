"Интер" обыграл "красных дьяволов" в миланском дерби

"Интер" обыграл "Милан" в гостевом матче 4-го тура чемпионата Италии.

Победа "нерадзурри" оказалась более чем заслуженной. На протяжении всего матча гости выглядели лучше "Милана". Однако несмотря на преимущество и имеющиеся моменты, первый тайм завершился без забитых мячей.

Добиться же своего "Интер" смог в начале второго тайма. После розыгрыша штрафного Перишич решился на удар метров с 22. Мяч рикошетом от игрока "Милана" залетел в левый от Доннаруммы угол. Автором второго забитого мяча стал Лукаку. Бельгийский форвард головой переправил мяч под самую штангу после навеса Бареллы.

Таким образом, "Интер" продолжает лидировать в чемпионате, выиграв все четыре стартовых матча.

ЧЕМПИОНАТ ИТАЛИИ

4-й тур

МИЛАН - ИНТЕР - 0:2

Голы: Брозович, 48; Лукаку, 78.

Милан: Доннарумма, Конти, Мусаккьо, Романьоли, Родригес (Эрнандес, 72), Кессье, Билья, Чалханоглу (Пакета, 64), Сусо, Пьонтек, Леау (Ребич, 83).

Интер: Ханданович, де Врей, Годин, Шкриньяр, Д'Амброзио, Барелла (Кандрева, 82), Брозович, Сенси (Весино, 71), Асамоа, Мартинес (Плитано, 76), Лукаку.

Ранее "Апостроф" сообщал, что австрийские "волки" разбомбили знаменитый немецкий клуб в Лиге Европы.