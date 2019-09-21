RU  UA  EN

воскресенье, 22 сентября
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.30
Меню
Спорт

Лига чемпионов 2019/20: новости, результаты, видео

Новости

22 сентября

00:10
Что-то пошло не так: "герой парковки" устроил эпичное ДТП в Киеве, видео

21 сентября

23:59
Бархатный сезон в разгаре: в сети высмеяли конец пляжного отдыха в Крыму
23:43
"Интер" обыграл "красных дьяволов" в миланском дерби
23:37
Жуткое ДТП под Одессой: стали известны подробности о жертвах аварии, видео
23:30
Судей X-фактора растрогала талантливая участница, у которой отняли ребенка: видео
23:21
В Киеве произошла жуткая трагедия с пожилой женщиной: опубликованы фото и видео
22:57
Медали за таблицу умножения: сеть насмешило фото детей в военной форме на Донбассе
22:29
В лесу Киева обнаружили ужасающую находку: фото и видео с места ЧП
21:57
Директор ГБР сделал заявление о неожиданной находке в его кабинете: фото
21:40
В сети показали атмосферные фото пасмурного осеннего Крыма
21:02
Показывал детям в поликлинике: в Киеве задержали иностранца-извращенца, фото
20:35
Водка и шашлыки: в сети показали интересную переписку нардепа из партии Зеленского в Раде, фото
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

"Интер" обыграл "красных дьяволов" в миланском дерби

суббота, 21 сентября 2019, 23:43
переглянути новину українською

"Интер" обыграл "Милан" в гостевом матче 4-го тура чемпионата Италии.

Победа "нерадзурри" оказалась более чем заслуженной. На протяжении всего матча гости выглядели лучше "Милана". Однако несмотря на преимущество и имеющиеся моменты, первый тайм завершился без забитых мячей.

Добиться же своего "Интер" смог в начале второго тайма. После розыгрыша штрафного Перишич решился на удар метров с 22. Мяч рикошетом от игрока "Милана" залетел в левый от Доннаруммы угол. Автором второго забитого мяча стал Лукаку. Бельгийский форвард головой переправил мяч под самую штангу после навеса Бареллы.

Таким образом, "Интер" продолжает лидировать в чемпионате, выиграв все четыре стартовых матча.

ЧЕМПИОНАТ ИТАЛИИ

4-й тур

МИЛАН - ИНТЕР - 0:2

Голы: Брозович, 48; Лукаку, 78.

Милан: Доннарумма, Конти, Мусаккьо, Романьоли, Родригес (Эрнандес, 72), Кессье, Билья, Чалханоглу (Пакета, 64), Сусо, Пьонтек, Леау (Ребич, 83).

Интер: Ханданович, де Врей, Годин, Шкриньяр, Д'Амброзио, Барелла (Кандрева, 82), Брозович, Сенси (Весино, 71), Асамоа, Мартинес (Плитано, 76), Лукаку.

Ранее "Апостроф" сообщал, что австрийские "волки" разбомбили знаменитый немецкий клуб в Лиге Европы.

Фотовзгляд

Все галереи
Голосование мячом. Как депутаты в футбол играли

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Милан - Интер - 0-2 Хроника матча

Вольфсбург - Александрия - 3:1 Хроника матча, видео голов

Динамо - Мальме 1-0 Хроника матча, видео гола

Шахтер - Манчестер Сити - 0:3 Хроника матча, видео голов

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: