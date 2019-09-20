Сенсация дня: австрийские "волки" разбомбили знаменитый немецкий клуб в Лиге Европы

Скромный австрийский клуб "Вольфсберг" стал творцом главной сенсации первого тура группового турнира Лиги Европы. В гостях австрийцы разгромили именитую немецкую "Боруссию" из Менхенгладбаха со счетом 4:0.

Уже в первом тайме счет в пользу гостей был просто шокирующим - 3:0. Во втором тайме разгром продолжился. Хозяева поля даже не смогли ответить голом престижа.

Интересно, что букмекеры не сомневались в победе домашней команды и уж точно мало кто верил в такое крупное поражение "Боруссии" от скромного соперника.

Группа J

"Боруссия М" (Германия) - "Вольфсберг" (Австрия) - 0:4 (0:3)

Голы: Вайссман, 13 (0:1). Ляйтгеб, 31 (0:2). Рицмайер, 41 (0:3). Ляйтгеб, 68 (0:4).

Ранее "Апостроф" сообщал, что российские клубы жестоко унизили в Лиге Европы.