Заря - Мариуполь: онлайн видео трансляция

В субботу, 21 сентября, в Запорожье на стадионе "Славутич-Арена" состоится матч 8-го тура чемпионата Украины, в котором луганская "Заря" будет принимать "Мариуполь".

Смотрите на "Апострофе" онлайн видео трансляцию встречи "Заря" - "Мариуполь".

Начало матча - в 17:00.

Плеер с видеотрансляцией появится в этой новости за несколько минут до начала встречи.

По итогам сыгранных семи туров "Заря" занимает 4-е место, "Мариуполь" - 8-е. В активе луганской команды 11 очков. "Мариуполь", имея матч в запасе, набрал 8 очков.

По мнению букмекеров, фаворитом сегодняшнего матча является "Заря". На победу луганчан можно поставить с коэффициентом 1,51, в то время как на триумф "Мариуполя" предлагается котировка 6,75. На ничью можно поставить за 4,15.

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