Днепр-1 обыграл Карпаты и обошел Динамо: видеообзор

"Днепр-1" в матче восьмого тура чемпионата Украины обыграл львовские "Карпаты" со счетом 2:0 и обошел киевское "Динамо" в турнирной таблице.

Героем матче стал форвард "днепрян" Супряга, который оформил дубль.

По итогам восьми туров "Днепр-1" набрал 11 очков и поднялся на пятую строчку турнирной таблицы. Интересно, что у киевского "Динамо" восемь баллов и седьмое место. При этом у киевлян две игр в запасе.

Днепр-1 — Карпаты 2:0

Голы: Супряга, 27, 71 (пен.)

Днепр-1: Юрчук — Сафронов, Лопыренок, Логинов, Полевой — Кравченко — Чичиков, Когут (Булеца, 80), Снижко (Батагов, 69), Назаренко — Супряга (Кулиш, 90).

Карпаты: Пидкивка — Мартинс, Халл, Ковтун, Дубинчак — Клец, Вакуленко (Вакуленко, 85) — Якимец (Кириленка, 64), Понде, Дженнингс — Бойчук (Козак, 85).

Предупреждения: Когут, Полевой, Кравченко — Вакуленко, Понде.

Ранее "Апостроф" сообщал, что "Динамо" и "Шахтер" вступили в борьбу за легендарного тренера.