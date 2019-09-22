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"Барселона" потерпела унизительное поражение в чемпионате: видео

воскресенье, 22 сентября 2019, 08:42
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"Барселона" потерпела уже второе поражение на старте чемпионата Испании. В матче 5-го тура первенства страны каталонцы на выезде проиграли "Гранаде" со счетом 0:2.

Говорить о незаслуженности этой победы хозяев вовсе не приходится. "Гранада" уверенно сыграла в защите, не представив именитому сопернику ни одной возможности для взятия своих ворот, и эффектно использовала свои шансы в атаке. Так, уже на 2-й минуте Рамон Азиз вывел хозяев вперед. Второй мяч "Гранада" забила с пенальти. Альваро Вадильо уверенно реализовал 11-метровый удар, который был назначен за попадание мяча в руку Артура Видаля.

ЧЕМПИОНАТ ИСПАНИИ

5-й тур

ГРАНАДА - БАРСЕЛОНА - 2:0

Голы: Азиз, 2, Вадильо, 65 (с пенальти).

Гранада: Силва, Диас, Херман, Домингуш, Нева, Азиз, Монторо, Эррера (Гоналон, 83), Пуэртас, Мачис (Вадильо, 62), Солдадо (Фернандес, 58).

Барселона: тер Штеген, Семеду, Пике, Лангле, Фирпо (Фати, 46), Ракитич (Видаль, 62), де Йонг, Роберто, Гризманн, Суарес, Перес (Месси, 46).

Для "Барселоны" это поражение стало вторым в сезоне. В турнирной таблице чемпионата Испании она занимает 7-е место, набрав 7 очков. "Гранада" тем временем вышла на 1-е место с 10 очками в активе.

Ранее "Апостроф" сообщал, что "Интер" обыграл "красных дьяволов" в миланском дерби.

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