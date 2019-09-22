"Ливерпуль" обыграл "Челси", побив рекорд чемпионата Англии: видеообзор

В матче 6-го тура чемпионата Англии лондонский "Челси" на своем поле уступил "Ливерпулю" со счетом 1:2.

Счет был открыт на 14-й минуте. Мане заработал штрафной в 18 метрах от ворот, Салах откатил под удар Александер-Арнолду и 20-летний защитник пробил точно в верхний угол. В середине тайма "Челси" удалось забить гол, но он не был засчитан после просмотра арбитром видеоповтора. Через пару минут после этого Фирмино увеличил преимущество "Ливерпуля", расстреляв ворота "аристократов" с близкого расстояния.

Во втором тайме "Челси" сократил разрыв в счете, отличился Канте. Впрочем, уйти от поражения лондонцам не удалось.

С учетом прошлого сезона "Ливерпуль" одержал 15-ю победу подряд в английской Премьер-лиге и это новый рекорд турнира. Мерсисайдский клуб лидирует в чемпионате, а "Челси" занимает лишь 11-ю позицию.

"Челси" – "Ливерпуль" - 1:2 (0:2)

Голы: Канте (71) - Александер-Арнолд (14), Фирмино (30)

"Челси": Аррисабалага, Томори, Эмерсон (Алонсо, 15), Кристенсен (Зума, 42), Аспиликуэта, Канте, Ковачич, Маунт, Жоржиньо, Виллиан, Абрахам (Батшуайи, 77).

"Ливерпуль": Адриан, Матип, Робертсон, Александер-Арнолд, ван Дейк, Хендерсон (Лаллана, 84), Вейналдум, Фабиньо, Мане (Милнер, 71), Фирмино, Салах (Гомес, 90).

Предупреждения: Томори (20), Александер-Арнолд (57), Фабиньо (78), Ковачич (84), Милнер (86), Алонсо (90).

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