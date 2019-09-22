RU  UA  EN

воскресенье, 22 сентября
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.30
Меню
Спорт

Лига Европы 2019/20: все новости, результаты, видео

Новости

22 сентября

22:05
В России с неба падала военная техника, много пострадавших: фото и видео ЧП
21:35
Смертельное ДТП с множеством погибших под Одессой: что известно на данный момент, видео
21:27
Севилья - Реал: стартовые составы
21:06
Настоящий патриот: появилась поучительная история о рестораторе, воюющем на Донбассе, видео
21:03
"Арсенал" обыграл "львов" в фантастическом матче чемпионата Англии: видеообзор
20:35
"Ливерпуль" обыграл "Челси", побив рекорд чемпионата Англии: видеообзор
20:30
Палили из гранатометов и не только: тревожные данные о ситуации на Донбассе
19:59
В Киеве водитель такси устроил масштабное ДТП с пострадавшими: фото и видео
19:40
Я рисковал провести остаток жизни за решеткой. Тогда я заключил сделку с Богом - Дэнни Трехо
19:38
Трамп раскрыл интересные детали телефонного разговора с Зеленским
19:13
Это "талант": сеть взбудоражило фото наглого "героя парковки" в Киеве
18:55
Прорвало: Динамо поиздевалось над Ворсклой в чемпионате Украины, видеообзор
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

"Ливерпуль" обыграл "Челси", побив рекорд чемпионата Англии: видеообзор

воскресенье, 22 сентября 2019, 20:35
переглянути новину українською
Фото: premierleague.com

В матче 6-го тура чемпионата Англии лондонский "Челси" на своем поле уступил "Ливерпулю" со счетом 1:2.

Счет был открыт на 14-й минуте. Мане заработал штрафной в 18 метрах от ворот, Салах откатил под удар Александер-Арнолду и 20-летний защитник пробил точно в верхний угол. В середине тайма "Челси" удалось забить гол, но он не был засчитан после просмотра арбитром видеоповтора. Через пару минут после этого Фирмино увеличил преимущество "Ливерпуля", расстреляв ворота "аристократов" с близкого расстояния.

Во втором тайме "Челси" сократил разрыв в счете, отличился Канте. Впрочем, уйти от поражения лондонцам не удалось.

С учетом прошлого сезона "Ливерпуль" одержал 15-ю победу подряд в английской Премьер-лиге и это новый рекорд турнира. Мерсисайдский клуб лидирует в чемпионате, а "Челси" занимает лишь 11-ю позицию.

"Челси" – "Ливерпуль" - 1:2 (0:2)

Голы: Канте (71) - Александер-Арнолд (14), Фирмино (30)

"Челси": Аррисабалага, Томори, Эмерсон (Алонсо, 15), Кристенсен (Зума, 42), Аспиликуэта, Канте, Ковачич, Маунт, Жоржиньо, Виллиан, Абрахам (Батшуайи, 77).

"Ливерпуль": Адриан, Матип, Робертсон, Александер-Арнолд, ван Дейк, Хендерсон (Лаллана, 84), Вейналдум, Фабиньо, Мане (Милнер, 71), Фирмино, Салах (Гомес, 90).

Предупреждения: Томори (20), Александер-Арнолд (57), Фабиньо (78), Ковачич (84), Милнер (86), Алонсо (90).

ВИДЕООБЗОР МАТЧА

Фотовзгляд

Все галереи
В Киеве проходит Comic Con Ukraine 2019

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Севилья - Реал - 0:0 онлайн трансляция

Челси - Ливерпуль - 1:2 Хроника матча, видео голов

Ворскла - Динамо - 0:5 Хроника матча, видео голов

Вест Хэм - Манчестер Юнайтед - 2:0 Хроника матча, видео гола Ярмоленко

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: